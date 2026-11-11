Москва11 ноя Вести.Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение к участникам и гостям Дня платформенной экономики, проходящего в Национальном центре "Россия". Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что отечественные цифровые платформы обеспечивают мощный импульс для развития экономики и доказали свою высокую эффективность не только внутри страны, но и на зарубежных рынках.

По словам Путина, передовые технологии расширяют возможности для предпринимательства, ускоряют обмен данными и повышают доступность товаров и услуг для граждан.

Президент подчеркнул необходимость дальнейшего развития платформенной инфраструктуры и создания комфортных условий для работы бизнеса, в частности малых и средних предприятий.

Российский лидер напомнил, что в стране идет разработка национальной стратегии развития цифровых платформ, охватывающей здравоохранение, образование и рынок труда.

Уверен, что объединение усилий государства, бизнеса, общественных организаций будет содействовать укреплению экономического, технологического суверенитета России заключил Путин

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на сессии в рамках Дня платформенной экономики заявил, что рынок интернет-коммерции в РФ достиг 10,85 триллиона рублей за девять месяцев 2026 года.