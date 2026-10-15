Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти 2 часа 40 минут

Встреча Путина с бизнесом продлилась свыше 2,5 часа Встреча Путина с предпринимателями продлилась почти 2 часа 40 минут

Москва15 окт Вести.Встреча президента России Владимира Путина с представителями бизнес-сообщества продлилась почти 2 часа 40 минут. 15 октября глава государства принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

К мероприятию присоединились свыше 800 участников, включая членов организации "Деловая Россия", объединяющей несырьевые предприятия, а также представителей правительства, финансово-экономического блока администрации президента, Центробанка.

Глава государства вел общение по видеосвязи из ситуационного центра Кремля, где рядом с ним находились глава "Деловой России" Алексей Репик и замруководителя администрации президента Максим Орешкин.

Во время форума-съезда Путин, в частности, заявил, что власти России продолжат поддерживать российский бизнес. Помимо этого, он высказался об украинских ударах по складам маркетплейсов, об инвестиционном налоговом вычете и по другим вопросам.

Подводя итоги общения, российский лидер поблагодарил бизнесменов за диалог и выразил надежду, что представители бизнеса РФ будут и дальше работать над вопросами укрепления экономики страны.