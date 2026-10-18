Глава "Деловой России": все российские компании работают, несмотря на сложности Репик об атаках ВСУ: российским компания было тяжело, но все работоспособны

Москва18 окт Вести.Российские компании справились с последствиями украинских атак и сейчас все работоспособны, рассказал председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Понятным образом бизнес не привык к этим вызовам. Но тот, кто к нам с мечом приходит, он от меча обычно и гибнет. Они открыли тот ящик Пандоры, который лучше было точно не открывать. И наши компании, да, было тяжело, но все работоспособны. У всех все пока получается. Со сложностями, но мы работаем. А у наших соседей ситуация куда печальнее сказал Репик

15 октября президент России Владимир Путин провел встречу с представителями бизнес-сообщества. Глава государства заявил, что власти России продолжат поддерживать российский бизнес. Помимо этого, он высказался об украинских ударах по складам маркетплейсов, об инвестиционном налоговом вычете и по другим вопросам.