Путин заявил, что власти продолжат поддерживать бизнес России

Путин: власти продолжат поддерживать российский бизнес Путин заявил, что власти продолжат поддерживать бизнес России

Москва15 окт Вести.Власти России продолжат поддерживать российский бизнес и вместе решать острые вопросы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросы сообщил глава государства

Ранее президент ГК "ЭкоНива" Штефан Маттиас Дюрр в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой назвал условия в России комфортными для ведения бизнеса.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой отметил рост влияния "Деловой России".