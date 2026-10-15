Москва15 октВести.Власти России продолжат поддерживать российский бизнес и вместе решать острые вопросы. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Государство обязательно продолжит поддерживать деловую, инвестиционную активность, вместе с вами решать самые важные, острые вопросысообщил глава государства
Ранее президент ГК "ЭкоНива" Штефан Маттиас Дюрр в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой назвал условия в России комфортными для ведения бизнеса.
В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой отметил рост влияния "Деловой России".