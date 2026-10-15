Глава ГК "ЭкоНива" Дюрр: в РФ комфортнее условия для ведения бизнеса, чем в ФРГ

Президент ГК "ЭкоНива" Дюрр назвал условия в РФ комфортными для ведения бизнеса Глава ГК "ЭкоНива" Дюрр: в РФ комфортнее условия для ведения бизнеса, чем в ФРГ

Москва15 окт Вести.В России отличные условия для ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства – подходит климат и нет больших бюрократических сложностей. Об этом рассказал президент ГК "ЭкоНива" Штефан Маттиас Дюрр в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

По его словам, отличаются в России и люди.

Для сельского хозяйства, конечно, в России отличные условия: это и земля, это и климат неплохой. А главное – это еще люди. Потому что все-таки сельские люди в России они очень сильные, и одно удовольствие … с ними работать. А то, что ругают иногда, что там барьеры бюрократические… тот в Германии еще не работал, там это есть. То есть мы достаточно чувствуем себя комфортно сказал Штефан Дюрр

Он обратил внимание на то, что фермерам в Германии приходится очень сложно.

С бюрократией [в Германии] гораздо сложнее, гораздо сложнее. Все-таки у нас условия с этой точки зрения тоже нормальные… Здесь условия хорошие для этого... Налоги для сельского хозяйства выше, чем здесь, в России, безусловно добавил предприниматель

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителем организации "Деловая Россия" Алексеем Репиком заявил, что бизнес в стране должен чувствовать себя уверенно и спокойно, а также ощущать безопасность.

5 октября глава государства подписал указ, согласно которому в РФ появится платформа для работы с обращениями предпринимателей.