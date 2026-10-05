В РФ появилась платформа для работы с обращениями предпринимателей Путин учредил автономную организацию, которая поможет бизнес-омбудсмену в работе

Москва5 окт Вести.Автономная некоммерческая организация "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" будет осуществлять помощь в организации работы уполномоченного по защите прав предпринимателей. Об этом говорится в указе, который подписал президент РФ Владимир Путин.

Уточняется, что организация будет заниматься финансовым, правовым, материально-техническим, информационным и документационным обеспечением работы бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет в АНО будет сформирован совместно с администрацией президента России.

Ранее сообщалось, что Путин назначил главу РСПП Александра Шохина уполномоченным по защите прав бизнеса.