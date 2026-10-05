Москва5 окт Вести.Сделки с акциями "Юникредит Банка" разрешены без необходимости оформлять разрешительные документы. Об этом следует из распоряжения, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, реорганизация предприятия разрешена способом выделения долей в его уставном капитале.

При этом для совершения сделок по приобретению акций компании не требуется получения разрешительной документации.

Ранее сообщалось, что итальянская группа UniCredit рассматривает вариант полного ухода с российского рынка через ликвидацию "Юникредит Банка" и сдачу лицензии.