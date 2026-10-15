Путин ответил бизнесу по системе "Честный знак": разрешено все, что не запрещено

Путин: у нас разрешено все, что не запрещено Путин ответил бизнесу по системе "Честный знак": разрешено все, что не запрещено

Москва15 окт Вести.В России разрешено все, что не запрещено, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия"​​​.

Глава государства принял участие в съезде в формате видеоконференции. В ходе общения с Путиным предприниматели попросили президента разрешить продавцам и производителям делиться между собой информацией в рамках системы "Честный знак".

У нас разрешено все, что не запрещено ответил президент предпринимателям

Комментируя пояснение о том, что постановлением правительства строго регламентирована вся процедура, в том числе прописан 14-дневный срок, российский лидер добавил, что нужно разрешить все, что не запрещено "и дело с концом".