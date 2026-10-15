Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Глава государства подключился к работе съезда из ситуационного центра Кремля.

"Деловая Россия" — общероссийская общественная организация, которая представляет интересы частных несырьевых компаний. Она основана в 2001 году и объединяет свыше 10 тысяч бизнесменов, организация работает в 89 субъектах РФ.

В "Деловой России" действуют более 90 отраслевых площадок и экспертная палата. Именно они формируют позицию объединения по стратегическим, макроэкономическим, межотраслевым и общественно значимым вопросам развития несырьевого бизнеса в России.