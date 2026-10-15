Глава "Деловой России" рассказал о бизнес-дипломатии и взаимовыручке за рубежом Репик: российскому бизнесу за рубежом помогает взаимовыручка и господдержка

Москва15 окт Вести.Продвижение интересов России и наших производителей за рубежом - большое направление работы общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой председатель "Деловой России" Алексей Репик.

По его словам, представители российского бизнеса всячески помогают друг другу на зарубежных рынках.

Бизнес-дипломатия и продвижение интересов российских производителей и вообще страновой повестки — это большой блок работы для "Деловой России". И много где это удается делать эффективно, потому что есть рычаг, потому что у нас есть сильная общеотраслевая взаимовыручка. Если ты зашел с успешными продажами, например, лекарств или молока, то ничто не мешает тебе замолвить слово о машиностроителях или тех, кто занимается нефтехимией. Друг другу все помогаем, заходим на рынки, где-то расходы стараемся вместе делить между собою. А когда на это накладывается государственная поддержка - в первую очередь Российского экспортного центра, - тогда получается еще лучше и еще больше сообщил Алексей Репик

В качестве одного из примеров успеха глава "Деловой России" назвал торговое взаимодействие России с Алжиром. Поставки туда российского сухого молока, по словам министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, в этом году увеличились в четыре раза.

Сегодня коллеги приводили пример, как мы с нашими молочниками - кстати, там были не только молочники, там были и представители других индустрий, в том числе цифровых платформ - летали в Алжир, встречались с президентом Алжирской Республики. И вот после этого сегодня министр сельского хозяйства Оксана Николаевна Лут сказала, что у нас по результату кратно вырос по определенным категориям сухого молока экспорт в Алжир отметил Репик

В работе форума-съезда "Деловой России" 15 октября принял участие президент России Владимир Путин. По словам Алексея Репика, своим присутствием на юбилейном съезде "Деловой России" глава государства вновь подчеркнул роль бизнеса в жизни страны.