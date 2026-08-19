Москва19 авг Вести.Доля дружественных государств во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По словам Новака, структурная трансформация внешней торговли является еще одним важным направлением. Вице-премьер сообщил, что в настоящее время она определяется главным образом при переориентации на дружественные государства.

По итогам прошлого года и первого полугодия этого года доля дружественных стран составила во внешнеторговом обороте 84% заявил Новак

По его заявлению, также наблюдается продолжение роста внешнеторговых расчетов в национальных валютах, их доля оценивается в 89%. Помимо этого, Новак уточнил, что доля рубля в расчетах увеличилась до 56%.

В этом же заседании принял участие российский лидер Владимир Путин. Он, в частности, назвал принимаемые меры по обелению экономики эффективными.