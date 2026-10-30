Москва30 окт Вести.Спектр экономического сотрудничества России и Таиланда бесконечно широк, также наши страны могут дать бизнесу друг друга выход на дополнительные рынки. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

Свое интервью он дал на полях проходящего в Бангкоке II Российско-таиландского инвестиционного форума.

Таиланд — страна с достаточно высоким качеством образования, при этом обладающая тем важным элементом экономики, которая на самом деле для России всегда была критической — это доступная рабочая сила. Поэтому неслучайно Таиланд стал одним из крупнейших центров поставки компонентов, запасных частей для машиностроения, автомобилестроения в частности. Здесь есть точно совершенно ниши для кооперации. Туризм — это 86 млрд долларов в ВВП Таиланда в прошлом году, это самый большой сектор экономики, понятным образом привлекающий большой объем и потенциального интереса, и инвестиций, в том числе и со стороны России. Определенная сельскохозяйственная продукция, продукты питания, консервированная рыба и так далее может тоже быть здесь дополнением, плюс все, что касается новой экономики, цифровой экономики. Есть перспективы также для выхода тайской продукции на российский рынок - это то, что может прийти к нам отметил глава "Деловой России"

Отдельно он рассказал о том, чем интересен Таиланд для российского бизнеса.

Когда мы говорим про российские отрасли, здесь перечень практически безграничен - от тех же самых продуктов питания и продукции сельскохозяйственной отрасли до биотехнологий, медицины, медицинского оборудования, фармацевтики, IT. Спектр бесконечно широк, потому что российская экономика за последние пять лет стала крайне конкурентоспособной, нашла возможность заместить целые пласты товарной потребительской продукции, значительная часть которой раньше присутствовала как поставки от транснациональных западных компаний. Сейчас мы это делаем сами, делаем хорошо, и это востребовано не только дома, но и здесь, потому что, в общем-то, соотношение цена-качество у нас по-настоящему хорошее, выгодное сказал Репик

Он также прокомментировал заинтересованность Таиланда к росту деловых контактов и сотрудничества с Россией.

Здесь, на Российско-тайском инвестиционном форуме, присутствуют уже не десятки и даже не сотни, а тысячи заинтересованных в сотрудничестве представителей компаний, а это не случайно. Мы понимаем, что доступ на российский рынок для тайских отраслей — это большой новый приоритет, потому что Россия — точка входа уже даже не только в страны СНГ, но, например, с учетом успешного проведенного саммита Россия-Африка, и выхода на определенные новые страны в рамках трехстороннего партнерства… Не забудьте, что Таиланд у нас - страна-партнер БРИКС. И то, что мы сейчас говорим про многострановой формат взаимодействия, в том числе делового, тоже имеет свою актуальность указал Репик

Он также отметил большие возможности, которые может дать российским компаниям приход в Таиланд.

Таиланд - комбинация большого населения, хорошей денежно-кредитной политики и, как следствие, доступного финансирования, и возможности логистического выхода на хорошие соседние рынки. Здесь рядом Мьянма, Вьетнам, даже маленький Бутан - мы понимаем, что это страны, куда легко заходить из Таиланда. И вот здесь мы должны воспользоваться этими возможностями по максимуму подчеркнул глава "Деловой России"

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук и премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун обсудили развитие энергетического сотрудничества и снижение торговых барьеров.