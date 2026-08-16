Бизнес Таиланда заинтересован в расширении деловых связей с компаниями России

Тайский бизнес заинтересован в расширении связей с российскими компаниями Бизнес Таиланда заинтересован в расширении деловых связей с компаниями России

Москва16 авг Вести.Крупные компании Таиланда заинтересованы в расширении торговых контактов и инвестиционного взаимодействия с российскими компаниями, заявил заместитель премьер-министра и глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу в интервью ТАСС.

Подводя итоги девятого заседания Совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству, где Пхуангкеткеу выступил в роли сопредседателя, он обратил внимание на представительный состав делегации, в которую вошли топ-менеджеры ведущих национальных корпораций.

По словам Пхуангкеткеу, таиландские предприниматели включились в работу межправительственной комиссии, представив предложения по увеличению взаимного товарооборота и выполнению совместных инвестиционных проектов.

Посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что, несмотря на геополитические сложности, российские и таиландские компании продолжают развивать системы взаимных безналичных платежей для туристов.