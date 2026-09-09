Эксперт отметил потенциал для роста объема инвестиций из РФ в экономику Вьетнама Эксперт Асмятуллин объяснил, почему тормозятся экономические связи РФ и Вьетнама

Москва9 сен Вести.Согласно статистическим данным, российские инвестиции в экономику Вьетнама составили почти один миллиард долларов на начало 2026 года. При этом потенциал для роста их объема имеется, отметил в интервью ИС "Вести" доцент экономического факультета РУДН Равиль Асмятуллин.

Специалист назвал причины, которые тормозят экономические сотрудничество двух стран.

Это отсутствие прямых транспортных коридоров, поскольку грузы вынуждены идти в обход. Вопросы, связанные с платежами. Доля расчета в национальных валютах продолжает расти… это уже более 40%, но все равно банки осторожничают… И еще одна причина связана с тем, что вьетнамские компании сами по себе достаточно глубоко встроены в западные цепочки поставок отметил экономист

Накануне, 8 сентября, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел переговоры с делегацией Вьетнама во главе с министром финансов Нго Ван Туаном. Стороны обозначили намерения перейти от реализации отдельных инициатив к созданию системной инвестиционной платформы и расширить взаимодействие в наиболее перспективных сферах.