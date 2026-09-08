Россия вошла в первую тройку стран по количеству туристов во Вьетнаме Российский турпоток во Вьетнам резко вырос

Москва8 сен Вести.Россия входит в первую тройку стран по количеству туристов, посещающих Вьетнам, наряду с Китаем и Южной Кореей, заявил посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой в интервью РИА Новости.

Россия занимает третье место среди стран-лидеров по турпотоку во Вьетнам, уступая лишь Китаю и Южной Корее. Развитая инфраструктура, высокий уровень сервиса, безопасность курортов и оптимальное соотношение цены и качества остаются нашими главными козырями приводит РИА Новости слова посла

Так, за первые семь месяцев 2026 года Вьетнам посетили 863 тыс. российских туристов (+ 174% в годовом выражении).

Посол связал подобный рост турпотока с восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Вьетнамом, увеличением частоты рейсов и устойчивым спросом россиян на отдых во Вьетнаме.