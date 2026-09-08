Решетников: турпоток из РФ во Вьетнам за 2026 год достиг 1 миллиона человек

Туристический поток из России во Вьетнам растет, заявил Решетников Решетников: турпоток из РФ во Вьетнам за 2026 год достиг 1 миллиона человек

Москва8 сен Вести.Туристический поток из России во Вьетнам за восемь месяцев 2026 года уже достиг 1 миллиона человек. Об этом журналистам сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Он отметил, что поток российских туристов во Вьетнам растет.

Если за весь прошлый год порядка 700 тысяч россиян съездили отдохнуть во Вьетнам, то за восемь месяцев этого года это уже 1 миллион человек сказал Решетников

По словам министра, это напрямую связано с развитием авиасообщения между двумя странами.

Ранее стало известно, что Россия вошла в первую тройку стран по количеству туристов, посещающих Вьетнам, вместе с Китаем и Южной Кореей.