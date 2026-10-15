Глава "Деловой России": Путин подчеркнул, что опора на бизнес - правильный выбор Репик: встречей с "Деловой Россией" Путин подчеркнул роль бизнеса в жизни страны

Москва15 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин своим участием в работе форума-съезда общероссийской общественной организации "Деловая Россия" вновь подчеркнул роль бизнеса в жизни страны. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой председатель "Деловой России" Алексей Репик.

15 октября глава государства по видеосвязи принял участие в форуме-съезде общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Главное, что сегодня президент еще раз подчеркнул: бизнес — неотъемлемая часть страны, бизнес помогает стране быть сильной, и опора на бизнес — это правильный выбор. По сути, именно этим обусловлено и его присутствие на юбилейном съезде "Деловой России", и, мне кажется, весь ход сегодняшней дискуссии отметил Репик

Владимир Путин, в частности, пообещал российскому бизнесу дальнейшую поддержку государства, а также отметил вклад бизнеса в поддержку бойцов и ветеранов СВО.