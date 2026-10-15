Путин рассказал о спасении крупного бизнеса в кризис 2008 года Путин рассказал о спасении компаний в кризис 2008 года

Москва15 окт Вести.Президент России Владимир Путин, рассуждая о привлечении бизнесом иностранного капитала, рассказал, как во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов российскому государству пришлось спасать крупные компании. Об этом он заявил на форуме-съезде Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

По поводу того, что у нас как бы исчезли иностранные источники финансирования - здесь тоже нужно быть очень внимательным. С одной стороны, исчезли - это не очень хорошо. А с другой стороны, я прекрасно помню период 2008-2009 годов, когда начался финансовый кризис. Абсолютно не по нашей вине, как вы помните. А в силу проблем с ипотекой в Соединенных Штатах, а потом по всему миру. А что потом возникло? Наши компании, причем крупные компании, набрали кредитов, возникли ковенанты сложные, и все стало на грань полного банкротства и утраты активов. И государству пришлось взять на себя все риски указал Путин

Он добавил, что тогда занимал пост председателя правительства РФ. По словам президента, многие предприниматели, в том числе крупные компании, приходили и предлагали забрать всю компанию, которая еще вчера стоила десятки миллиардов долларов, за 1 рубль или за 1 доллар.

В ответ, по его словам, было решено не забирать бизнес, а помогать ему, чтобы предприниматели брали на себя ответственность за трудовые коллективы.

Президент подчеркнул, что этот путь оказался правильным: впоследствии удалось вернуть все деньги, отданные тогда на поддержку бизнеса, и даже получить прибыль. Однако, подытожил он, с иностранными источниками финансирования "есть определенные проблемы", и это всегда нужно иметь в виду.