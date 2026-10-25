Путин: некоторые европейские компании чуть ли не плакали, уходя из РФ

Путин заявил, что некоторые западные компании уходили из РФ со слезами Путин: некоторые европейские компании чуть ли не плакали, уходя из РФ

Москва25 окт Вести.Некоторые западные компании едва не плакали, когда покидали российский рынок. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, у Москвы "много друзей в Европе", но, тем не менее, лидеры европейских стран вынудили западный бизнес уйти из России.

Когда уходили под давлением западноевропейских правительств некоторые компании - чуть не плакали наши друзья из этих стран сказал российский лидер

Путин отметил, что Россия продолжает предоставлять Европе дешевый газ, и на рынке российский СПГ занимает 20%.

Ранее Путин объяснил введение внешнего управления в европейских компаниях. Глава государства подчеркнул, что Москва не забирает и не крадет чужую собственность.