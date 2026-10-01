Путин объяснил введение внешнего управления в европейских компаниях Путин: Россия, вводя внешнее управление, ничего не национализирует

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что введение внешнего управления в предприятиях не является национализацией.

Глава государства подчеркнул, что Москва не забирает и не крадет чужую собственность.

Мы ничего ни у кого не забираем, не крадем и не национализируем… Да, мы ставим под внешнее управление некоторые предприятия отметил Путин

Президент также назвал ложью и провокацией обвинения в национализации Россией европейских предприятий. По его словам, Москва создает для себя условия, при которых в случае национализации или "грабежа" российских компаний на Западе у страны была бы возможность ответить зеркально. Именно с этим, пояснил Путин, и связана постановка под внешнее управление ряда предприятий.

Указом от 17 сентября президент временно передал в управление российские активы французского ритейлера Auchan и швейцарского производителя Nestle.