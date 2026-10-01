Путин: Россия не наказывала Nestle внешним управлением, это был ответ Западу

Путин объяснил передачу активов Nestle под внешнее управление Путин: Россия не наказывала Nestle внешним управлением, это был ответ Западу

Москва1 окт Вести.Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что передача активов швейцарской компании Nestle под внешнее управление не является наказанием.

По словам главы государства, это ответная мера на действия в отношении России.

Что касается Nestle: мы вообще никого не наказываем. Мы просто отвечаем на те действия, которые совершаются в отношении нас подчеркнул Путин

Президент напомнил, что Россия "ни на кого не нападает и ничего ни у кого не отнимает".

25 апреля 2023 года Путин подписал указ "О временном управлении некоторым имуществом". Документ ввел механизм временного управления активами лиц из недружественных стран в ответ на изъятие или ограничение прав собственности российских владельцев за рубежом. В сентябре 2026 года во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент" перешли активы швейцарской Nestle, а также французских FM Logistic, Auchan и "Лемана про" (ранее - Leroy Merlin).