Nestle сообщила о продолжении коммерческой деятельности в России

Nestle продолжит работать в России после передачи активов Nestle сообщила о продолжении коммерческой деятельности в России

Москва22 сен Вести.Швейцарский производитель продуктов питания и напитков Nestle продолжит деятельность на территории России, несмотря на передачу своих активов во временное управление, сообщили в пресс-службе компании.

17 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских юрлиц FM Logistic, "Ашана", "Лемана ПРО" и Nestle акционерному обществу "Л.Е.В. Менеджмент" во временное управление.

Группа компаний "Нестле" в России продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом говорится в сообщении

В компании уточнили, что передача активов во временное управление не означает национализации или смены владельца.

В Nestle выразили уверенность в том, что сотрудничество с командой временного управления будет способствовать развитию компании и улучшению ее эффективности.