FM Logistic прокомментировала передачу бизнеса в РФ под временное управление FM Logistic оценивает последствия передачи бизнеса под временное управление

Москва21 сен Вести.FM Logistic оценивает юридические и операционные последствия передачи ее российского юрлица во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент", сообщила агентству РБК пресс-служба глобального офиса французской логистической группы.

В компании заявили, что оценивают, как решение может повлиять на ее деятельность в России.

FM Logistic приняла к сведению указ, опубликованный российскими властями, о переводе ее местной деятельности под временное управление. В настоящее время группа оценивает ситуацию, а также ее юридические и операционные последствия сказано в сообщении

Интересы FM Logistic в России представляет акционерное общество "ФМ Ложистик Восток". Группа занимается складской, транспортной и контрактной логистикой, а также управлением цепочками поставок.

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских юрлиц FM Logistic, "Ашана", "Лемана ПРО" и Nestle во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент".