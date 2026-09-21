Москва21 сенВести.FM Logistic оценивает юридические и операционные последствия передачи ее российского юрлица во временное управление компании "Л.Е.В. Менеджмент", сообщила агентству РБК пресс-служба глобального офиса французской логистической группы.
В компании заявили, что оценивают, как решение может повлиять на ее деятельность в России.
FM Logistic приняла к сведению указ, опубликованный российскими властями, о переводе ее местной деятельности под временное управление. В настоящее время группа оценивает ситуацию, а также ее юридические и операционные последствиясказано в сообщении
Интересы FM Logistic в России представляет акционерное общество "ФМ Ложистик Восток". Группа занимается складской, транспортной и контрактной логистикой, а также управлением цепочками поставок.
17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче российских юрлиц FM Logistic, "Ашана", "Лемана ПРО" и Nestle во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент".