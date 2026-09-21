Временный управляющий "Лемана ПРО" заявил, что ретейлер останется единой сетью

"Лемана ПРО" сохранится как единая торговая сеть Временный управляющий "Лемана ПРО" заявил, что ретейлер останется единой сетью

Москва21 сен Вести.Компания "Л.Е.В. Менеджмент", являющаяся временным управляющим "Лемана ПРО", намерена сохранить действующую структуру управления и оставить ретейлера единой торговой сетью. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Лемана ПРО".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 99,993% долей в уставном капитале ООО "Ле Мнлид" во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент".

"Лемана ПРО" получила уведомление от временного управляющего - компании "Л.Е.В. Менеджмент". В сообщении подчеркивается, что управляющий заинтересован в сохранении "Лемана ПРО" как единой торговой сети и бесперебойной работе магазинов и распределительных центров говорится в сообщении

Там же отмечается, что временный управляющий намерен сохранить действующую систему управления, а планов по смене текущего высшего менеджмента нет.

В пресс-службе "Лемана ПРО" добавили, что компания продолжает работу в обычном режиме, полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.