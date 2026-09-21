Москва21 сенВести.Компания "Л.Е.В. Менеджмент", являющаяся временным управляющим "Лемана ПРО", намерена сохранить действующую структуру управления и оставить ретейлера единой торговой сетью. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе "Лемана ПРО".
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче 99,993% долей в уставном капитале ООО "Ле Мнлид" во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент".
"Лемана ПРО" получила уведомление от временного управляющего - компании "Л.Е.В. Менеджмент". В сообщении подчеркивается, что управляющий заинтересован в сохранении "Лемана ПРО" как единой торговой сети и бесперебойной работе магазинов и распределительных центровговорится в сообщении
Там же отмечается, что временный управляющий намерен сохранить действующую систему управления, а планов по смене текущего высшего менеджмента нет.
В пресс-службе "Лемана ПРО" добавили, что компания продолжает работу в обычном режиме, полностью выполняет обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками.