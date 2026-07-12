"Вкусно – и точка" не будет добавлять алкоголь в меню Гендиректор "Вкусно – и точка" Пароев: сеть не планирует продавать алкоголь

Москва12 июл Вести.Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" не планирует добавлять алкоголь в меню, заявил генеральный директор компании Олег Пароев.

В интервью ТАСС он сообщил, что позиция сети по этому вопросу остается неизменной.

Я уже много раз говорил и готов повторить, что алкоголя во "Вкусно – и точка" не было, нет и не будет подчеркнул собеседник агентства

Ранее Пароев сообщил, что возвращение McDonald's на российский рынок маловероятно. По его словам, на то есть несколько причин, одной из которых являются значительные геополитические изменения.