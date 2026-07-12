Москва12 июлВести.Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" не планирует добавлять алкоголь в меню, заявил генеральный директор компании Олег Пароев.
В интервью ТАСС он сообщил, что позиция сети по этому вопросу остается неизменной.
Я уже много раз говорил и готов повторить, что алкоголя во "Вкусно – и точка" не было, нет и не будетподчеркнул собеседник агентства
Ранее Пароев сообщил, что возвращение McDonald's на российский рынок маловероятно. По его словам, на то есть несколько причин, одной из которых являются значительные геополитические изменения.