Гендиректор "Вкусно - и точка" не верит в возвращение McDonald's в Россию

Во "Вкусно - и точка" назвали маловероятным возвращение McDonald's в РФ Гендиректор "Вкусно - и точка" не верит в возвращение McDonald's в Россию

Москва11 июл Вести.Генеральный директор сети "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что возвращение McDonald's на российский рынок маловероятно. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

По его словам, это объясняется двумя причинами: значительными геополитическими изменениями, а также изменившимися потребительскими предпочтениями.

На мой частный взгляд, нет - и на то есть две очевидных причины сказал Олег Пароев, отвечая на вопрос о возможном возвращении McDonald's

Гендиректор отметил, что за последние годы "Вкусно – и точка" удалось завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда. Также он выразил сомнение в скором возвращении иностранных компаний, покинувших российский рынок несколько лет назад.