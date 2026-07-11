Москва11 июлВести.Генеральный директор сети "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что возвращение McDonald's на российский рынок маловероятно. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.
По его словам, это объясняется двумя причинами: значительными геополитическими изменениями, а также изменившимися потребительскими предпочтениями.
На мой частный взгляд, нет - и на то есть две очевидных причинысказал Олег Пароев, отвечая на вопрос о возможном возвращении McDonald's
Гендиректор отметил, что за последние годы "Вкусно – и точка" удалось завоевать доверие гостей и укрепить позиции бренда. Также он выразил сомнение в скором возвращении иностранных компаний, покинувших российский рынок несколько лет назад.