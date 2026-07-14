"Вкусно - и точка" к концу 2026 г. планирует выйти на рынок Киргизии

Гендиректор "Вкусно - и точка" рассказал о планах выйти на рынок Киргизии "Вкусно - и точка" к концу 2026 г. планирует выйти на рынок Киргизии

Москва14 июл Вести.Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" планирует к концу текущего года выйти на рынок Киргизии, рассказал гендиректор компании Олег Пароев.

В интервью ТАСС он отметил, что для сети выход на рынок другой страны будет знаковым событием.

Ближе к концу года планируем открыться в новой стране - Кыргызстане, там будет работать наш новый партнер-франчайзи сказал Пароев

В феврале владелец сети "Вкусно - и точка" Александр Говор заявлял, что покинувшая РФ в марте 2022 г. американская компания McDonald's вряд ли планирует возвращение на российский рынок.