Москва14 июлВести.Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" планирует к концу текущего года выйти на рынок Киргизии, рассказал гендиректор компании Олег Пароев.
В интервью ТАСС он отметил, что для сети выход на рынок другой страны будет знаковым событием.
Ближе к концу года планируем открыться в новой стране - Кыргызстане, там будет работать наш новый партнер-франчайзисказал Пароев
В феврале владелец сети "Вкусно - и точка" Александр Говор заявлял, что покинувшая РФ в марте 2022 г. американская компания McDonald's вряд ли планирует возвращение на российский рынок.