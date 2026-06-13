Столичные бизнесмены рассказали о спросе на их конфеты и снеки в ОАЭ и Индии

Сделанные в Москве снеки и конфеты популярны в ОАЭ и Индии Столичные бизнесмены рассказали о спросе на их конфеты и снеки в ОАЭ и Индии

Москва13 июн Вести.Московские производители снеков и кондитерских изделий вышли на рынок Объединенных Арабских Эмиратов и Индии. Подробнее об этом рассказали ИС "Вести" руководители компаний.

Компанию, создавшую фреш-шоколад и полезные батончики без глютена, лактозы и пальмового масла, уже оценили на Ближнем Востоке и в странах СНГ. Теперь она планирует расширять линейку и выходить на новые рынки.

Наша компания приняла решение продаваться везде, массово, не только на локальном рынке. Мы считали, что наш продукт подходит для любого потребителя в любой стране. На сегодняшний день мы выделяем рынки СНГ, такие как Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Армения, и Арабские Эмираты перечислил директор по продажам компании по производству полезных снеков Даниил Захаров

Еще одна столичная компания известна мультизлаковыми конфетами с натуральными ягодами. Они уже продаются в 30 странах. Их новая амбициозная цель — Индия.

Сегодня продукция с клюквой, которую в Индии почти не знали, активно расходится, и экспорт уже составляет половину всех продаж компании.

Сейчас Индия развивается очень быстро, и там очень любят покупать именно новые продукты, которых у них не было и которые они еще не знают. Некоторые страны все-таки опасаются новых продуктов, а Индия, как быстро развивающаяся страна, их любит отметила гендиректор фабрики по производству кондитерских изделий Вера Сырова

Московский экспортный центр помогает развиваться такому бизнесу, предлагая более 30 мер поддержки: от бесплатной "Московской школы экспортера" до бизнес-миссий, коллективных стендов под брендом "Сделано в Москве" и льготного финансирования.