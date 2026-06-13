Москва13 июн Вести.Столичная компания по разработке реагентов для медицинской диагностики начала апробацию в клиниках Египта и Пакистана. Об этом рассказала ИС "Вести" гендиректор компании Евгения Городилова.

Компания расширяет географию поставок компонентов для лабораторной медицинской диагностики, отметила она. Второй год продукция экспортируется в страны СНГ, а в текущем году начинается выход на рынки дальнего зарубежья.

В этом году мы уже выходим на дальнее зарубежье и с помощью господдержки проводим апробации уже в Египте и в Пакистане сообщила Городилова

Благодаря сотрудничеству с Московским экспортным центром достигнуты договоренности с зарубежными клиниками о тестировании и подтверждении качества продукции, добавила она.