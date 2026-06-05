Москва5 июн Вести.АФК "Система" планирует наладить совместное производство лекарств в Африке, в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Об этом председатель совета директоров компании Владимир Евтушенков рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях ПМЭФ.

Основной упор будет сделан именно на создание собственных разработок, а не аналогов, подчеркнул он.

Лекарства мы планируем и на Африку выпускать, и на Ближнем Востоке, и в Таиланде. Это интересный проект, который мы развиваем. И тут главный вопрос, сколько мы успеем … разработать оригинальных лекарств, потому что никто не хочет покупать дженерики рассказал Евтушенков

Помимо фармацевтики, АФК "Система" налаживает сотрудничество в сферах кибербезопасности и информационных технологий, подытожил спикер.