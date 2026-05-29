Кубанская компания по производству медизделий планирует выйти на экспорт Импортозамещающее производство медизделий на Кубани намерено выйти на экспорт

Москва29 мая Вести.В Краснодарском крае компания "Апрель", занимающаяся производством медизделий, после насыщение российского рынка планирует выйти на экспорт в страны ЕАЭС, СНГ, Африки и Латинской Америки. Об этом рассказал директор предприятия Роман Свириденко в интервью ИС "Вести".

Цеха на 7 тысяч кв. метров, половина площади – чистая зона, где установлена масштабная система стерилизации. У проекта несколько этапов развития производства. На первом из них, который близится к завершению, предприятие налаживает производство продукции, которая раньше была только зарубежной.

Это мочеприемники, калоприемники, пеленки. По производству калоприемников наши три автоматические линии позволяют закрывать порядка 70% объема рынка в необходимом ассортименте. По мочеприемникам наши две автоматические линии позволяют закрыть порядка 40%. И еще остается у нас потенциал для развития производства… Объемы производства катетеров Нелатона позволяют закрыть полный рынок Российской Федерации. Это порядка 18 миллионов штук рассказал директор компании

На втором этапе, для которого построят еще цеха, "Апрель" будет производить инфузионные системы, которые позволят полностью покрыть потребности российского рынка. Также начнут производить продукцию, которую пока не делают в России.

Центральные венозные катетеры, мочеточниковые стенты, наборы нефростомии. И в абсорбирующем белье мы пошли в развитие и запускаем производство впитывающих трусов для взрослых сообщил Роман Свириденко

Третий этап развития предприятия подразумевает увеличение численности штата и старт выпуска новых изделий, чтобы впоследствии выйти на экспорт товаров.

Занимаемся вопросом оформления разрешительной документации для экспорта и планируем выходы на страны ЕАЭС, ближнего зарубежья СНГ, страны Африки, страны Персидского залива и Латинской Америки отметил директор компании

Предприятие надеется воспользоваться поддержкой Российского экспортного центра для продвижения своих медизделий за рубежом.