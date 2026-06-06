Это про еду, а не политику: поляки против переименования "русских вареников" В Польше признали провал попыток переименовать "русские вареники" в "украинские"

Москва6 июн Вести.Попытки переименовать традиционное блюдо "русские вареники" (pierogi ruskie) в "украинские" провалились. Об этом заявили представители польского гастрономического бизнеса в беседе с РИА Новости.

По словам владельца одного из ресторанов в Варшаве, иногда производители дешевых полуфабрикатов действительно меняют название на упаковке, оставляя без изменения рецепт и даже дизайн. Однако подавляющее большинство людей все равно называют блюдо по-старому.

Для большинства поляков "русские вареники" — это не про политику, а про домашнюю еду, вкус, традицию. Многие даже не задумываются о происхождении названия подчеркнул он

Владелец магазина в центре польской столицы, торгующего полуфабрикатами, подтвердил, что дискуссии не сильно повлияли на продажи. По его словам, люди привыкли к этому названию за десятилетия, и дальше обсуждений дело не пошло.

Pierogi ruskie — одно из национальных блюд Польши, их готовят с творожно-картофельной начинкой и обязательно посыпают жареным луком. Ранее сообщалось, что польские власти стремятся активнее проводить русофобскую политику, однако этот курс мало влияет на кулинарные привычки обычных граждан.