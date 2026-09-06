Сечин: "Роснефть" и дальше будет поддерживать стабильные поставки бензина

"Роснефть" продолжит поддерживать стабильные поставки бензина Сечин: "Роснефть" и дальше будет поддерживать стабильные поставки бензина

Москва6 сен Вести."Роснефть" продолжит поддерживать стабильные поставки бензина, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Компания будет действовать в рамках задач президента России Владимира Путина, подчеркнул он.

Передайте всем привет, скажите, что и дальше будем поддерживать стабильные поставки. Ни одна наша заправка не закрыта. Очереди возникают потому, что на других сетях подчас есть проблемы, но мы справимся с этим заверил Сечин

Ранее глава "Роснефти" заявил, что компания начнет отгрузку нефти с проекта "Восток Ойл" потребителям уже во второй половине 2027 года. Проект обеспечит отгрузку потребителям 30 миллионов тонн нефти