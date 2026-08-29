Москва29 авгВести."Роснефть" продолжает обеспечивать российский рынок топливом с учетом ограничений, связанных с поддержанием нефтеперерабатывающих мощностей. Об этом заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин.
По его словам, "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего российского рынка с учетом ограничений, который связаны с поддержанием работы нефтеперерабатывающих мощностей.
Отпуск топлива при этом осуществлялся по стабильным ценам, что обеспечивает значимый вклад в сдерживание инфляцииговорится в сообщении компании по итогам первого полугодия
В "Роснефти" подчеркнули, что снабжение потребителей моторным топливом – один из основных приоритетов компании.
За январь-июнь 2026 года на внутреннем рынке было реализовано 18,8 миллиона тонн нефтепродуктов.
По итогам первого полугодия "Роснефть" также увеличила добычу углеводородов до 124,6 миллиона тонн. Рост в нефтяном сегменте компания объяснила увеличением добычи на шельфе, окончанием ремонтных работ и смягчением ограничений производства. За первое полугодие компания пробурила более 44 тысяч метров скважин, в эксплуатацию введены 10 новых скважин.