"Роснефть" увеличила добычу углеводородов в первом полугодии 2026 года

"Роснефть" отчиталась об итогах добычи углеводородов в первой половине 2026 года "Роснефть" увеличила добычу углеводородов в первом полугодии 2026 года

Москва29 авг Вести."Роснефть" по итогам января–июня 2026 года добыла 124,6 млн тонн углеводородов против 121,6 млн тонн за аналогичный период прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.

Объем добычи нефти достиг 89,8 млн тонн, увеличившись с 89,3 млн тонн годом ранее. Производство газа выросло с 39,3 млрд до 42,28 млрд кубометров.

Положительную динамику в нефтяном сегменте компания связала с наращиванием добычи на шельфе, завершением ремонтных работ и смягчением производственных ограничений. Рост газовых показателей обеспечили новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе.

За отчетный период проходка эксплуатационного бурения превысила 5,2 млн метров. Компания ввела более 1,3 тысяч скважин, причем 76% из них относятся к горизонтальным.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания продолжала снабжать внутренний рынок топливом по стабильным ценам, несмотря на ограничения, связанные с обслуживанием нефтеперерабатывающих мощностей. По его оценке, такая ценовая политика способствует сдерживанию инфляции.

Ранее Сечин заявил, что "Роснефть" намерена работать над увеличением объемов добычи нефти.