Москва29 авгВести."Роснефть" по итогам января–июня 2026 года добыла 124,6 млн тонн углеводородов против 121,6 млн тонн за аналогичный период прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
Объем добычи нефти достиг 89,8 млн тонн, увеличившись с 89,3 млн тонн годом ранее. Производство газа выросло с 39,3 млрд до 42,28 млрд кубометров.
Положительную динамику в нефтяном сегменте компания связала с наращиванием добычи на шельфе, завершением ремонтных работ и смягчением производственных ограничений. Рост газовых показателей обеспечили новые проекты в Ямало-Ненецком автономном округе.
За отчетный период проходка эксплуатационного бурения превысила 5,2 млн метров. Компания ввела более 1,3 тысяч скважин, причем 76% из них относятся к горизонтальным.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил, что компания продолжала снабжать внутренний рынок топливом по стабильным ценам, несмотря на ограничения, связанные с обслуживанием нефтеперерабатывающих мощностей. По его оценке, такая ценовая политика способствует сдерживанию инфляции.
Ранее Сечин заявил, что "Роснефть" намерена работать над увеличением объемов добычи нефти.