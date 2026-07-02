Москва2 июл Вести.Россия традиционно перерабатывала 275–285 млн тонн нефти в год при потреблении около 150 млн тонн. Такой информацией с ИС "Вести" поделился профессор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Валерий Бессель.

Он добавил, что во время проведения СВО потребление нефтепродуктов выросло до 165 мл тонн, а на перераспределение поставок и настройку логистики требуется время.

Россия всегда традиционно перерабатывала 275–285 млн тонн нефтепродуктов, а потребляла 150, но последние годы за счет специальной военной операции -165 млн тонн нефтепродуктов. Практически двойной запас прочности. Поэтому вы совершенно правильно отметили вопрос перенастройки логистики, потому что топливо с НПЗ не сразу идет в розницу, то есть на наши заправки, оно идет через перевалочные базы. А все эти перевалочные базы и все топливные заправки принадлежат каким-то компаниям. Вот отстроить новую систему логистики - достаточно длительное время требуется, этим и занимается правительство заявил Бессель

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, как сдерживается рост цен на нефтепродукты. По его мнению, главную роль тут играют крупные поставщики топлива.