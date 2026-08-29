"Роснефть" сообщила о начале заполнения нефтью системы "Восток ойла" "Роснефть" начала заполнение нефтью трубопроводной системы "Восток ойла"

Москва29 авг Вести."Роснефть" объявила о начале поэтапного заполнения нефтью трубопроводной системы проекта "Восток ойл" в рамках подготовки к технологическому запуску в 2026 году.

В компании отметили, что выполнены очистка, калибровка и пневматические испытания нефтепровода. В настоящий момент проводится внутритрубная диагностика, передает ТАСС.

По информации "Роснефти", заполнение системы нефтью стартовало в конце июля и будет происходить поэтапно. Оператор также обеспечил строительную готовность двух грузовых причалов и причала для портового флота на терминале "Порт "Бухта Север". При этом первый нефтеналивной причал находится в высокой степени готовности, а на втором продолжаются работы по отсыпке и монтажу технологических конструкций.

В компании подчеркнули, что на площадочных объектах ведутся завершающие этапы строительства, направленные на запуск внешнего транспортного контура проекта.

Ранее глава компании Игорь Сечин заявил, что "Роснефть" намерена работать над увеличением объемов добычи нефти, поскольку весь текущий объем производства компании востребован рынком.