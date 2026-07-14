Москва14 июл Вести."Татнефть" строит предприятие мощностью 30 тысяч тонн сорбентов. Оно поможет извлекать литий из попутных вод месторождений. Об этом сообщил глава компании Наиль Маганов, слова которого приводит ТАСС.

Он также добавил, что речь идет не только о Татарстане.

Мы уже начинаем находить другие регионы в Российской Федерации, и за пределами, и уже имеем практические скважины и получаем результаты отметил Маганов

Ранее глава "Татнефти" заявил, что компания нацелена на увеличение объемов добычи нефти в 2026 году и располагает для этого необходимыми производственными мощностями и техническими возможностями.