Европейские компании вернут свои активы при благоприятном сценарии Путин: компании ЕС получат обратно свои активы при благоприятном сценарии

Москва1 окт Вести.Европейские компании получат обратно свои активы в России при благоприятном сценарии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном форуме Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер напомнил, что некоторые страны Европы забрали свои предприятия в РФ, нарушая "все мыслимые и немыслимые правила".

Да, получат сказал Путин в ответ на вопрос, получат ли европейские компании свои активы обратно

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Брюсселе прекрасно осознают неизбежность юридического преследования за изъятие замороженных на Западе российских активов. Попытавшихся это сделать Москва будет преследовать до конца, задействуя все юридические средства.

За последнее время под временное управление перешли российские активы ряда иностранных компаний - Metro Cash & Carry, "Ашан", "Лемана ПРО", "Нестле".

Указ, который предполагает перевод во временное управление имущества, связанного со странами, конфискующими имущество России, президент РФ подписал в апреле 2023 года.

Первыми под этот режим попали предприятия финской Fortum и немецкой Uniper. Больше всего компаний попало под временное управление в 2026 году — десять. В 2024 году таких было восемь, в 2023-м — шесть, а в 2025-м — три.