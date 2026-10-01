Москва1 октВести.Европейская автомобильная промышленность переживает глубокий кризис, выражающийся в массовом закрытии предприятий, на фоне чего мир стремительно переходит на китайские машины. Об этом президент России Владимир Путин заявил в рамках пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Мы скоро, скоро все будем ездить на китайских машинах. Хорошо это или плохо, не знаю, но дешево и качественнозаявил президент
Отвечая на претензии о якобы избыточных производственных мощностях в Китае, Путин напомнил западным странам про их собственные принципы рыночной экономики: если китайскую продукцию охотно покупают, значит рынок делает выбор, и европейским производителям стоит делать свои автомобили дешевле и качественнее.