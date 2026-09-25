Кремль обратит внимание на слова Шохина о передаче активов временным управляющим Кремль примет во внимание мнение Шохина о передаче активов временным управляющим

Москва25 сен Вести.Правительство и администрация президента РФ примут во внимание позицию, которую выразил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин о процедуре передачи зарубежных активов во временное управление. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В РСПП предложили создать четкие критерии, по которым определяется необходимость введения внешнего управления в той или иной компании. Также в РСПП попросили сделать гласными критерии, по которым определяется временный управляющий.

И правительство, и администрация президента, и экономический блок, естественно, всегда внимательно относятся к мнению представителей РСПП и главы РСПП. Конечно, оно будет приниматься во внимание пояснил Песков

Ранее глава РСПП Шохин назвал механизм введения внешнего управления инструментом, с помощью которого Москва подает упреждающий сигнал Западу в ответ на предложения эксплуатировать замороженные в Европе активы РФ.