Песков: Россия будет до конца преследовать тех, кто пытается изъять ее активы

Песков заявил, что в Бельгии понимают последствия попытки изъятия активов РФ Песков: Россия будет до конца преследовать тех, кто пытается изъять ее активы

Москва1 окт Вести.В Брюсселе прекрасно осознают неизбежность юридического преследования за изъятие замороженных на Западе российских активов. Попытавшихся это сделать Москва будет преследовать до конца, задействуя на это все юридические средства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал возобновившиеся в Европе дискуссии насчет изъятия российских активов.

В Европе остается трезвый голос в виде представителей Брюсселя​​​. Собственно, это страна, компания которой и является депозитарием. Они прекрасно понимают неизбежность юридического преследования тех, кто принимал решения, кто реализовывал эти решения. И Россия будет их преследовать с задействованием всех юридических средств до конца сказал он

Ранее в российском МИДе пообещали дать выверенный ответ странам Европы, которые пытаются изъять ее активы.