В МИД заявили, что РФ даст выверенный ответ на попытки изъять ее активы МИД: Россия даст выверенный ответ ЕС на попытки изъять активы

Москва25 сен Вести.Москва выверено ответит странам Европейского союза в случае, если они примут решение изъять ее замороженные активы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

Он отметил, что РФ продолжит защищать свои интересы.

Наши действия по оспариванию ЕСовского произвола будут выверенными, адресными и учитывающими весь комплекс обстоятельств сказал Масленников

Накануне он отметил, что ЕС с 2024 года передал Киеву 8 млрд евро из доходов от замороженных в Европе российских активов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона расценивает передачу доходов от активов России в пользу Киева как акт воровства.

Ранее газета Financial Times написала, что в Европейской комиссии снова подняли вопрос использования замороженных российских активов, но к настоящему моменту не видят практических возможностей для реализации соответствующей цели. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью ушла от ответа на вопрос о сроках конфискации активов РФ.