Москва28 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов Metro Cash & Carry во временное управление компании "УК Торг РУС". Соответствующий указ подписан 28 сентября и размещен на официальном портале правовой информации.

В сентябре во временное управление передали российские активы Nestle, "Ашана", FM Logistic и "Лемана ПРО".

Как сообщает РБК, с апреля 2023 года, когда был подписан соответствующий указ президента, российские активы 27 иностранных компаний и групп передавались во временное управление.

Первыми под этот режим попали предприятия финской Fortum и немецкой Uniper. Больше всего компаний попало под временное управление в 2026 году — десять. В 2024 году таких было восемь, в 2023-м — шесть, а в 2025-м — три.

К 25 сентября 2026 года в семи случаях режим временного управления отменили, поэтому под ним остаются активы 20 компаний и групп.