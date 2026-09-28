Москва28 сен Вести.ООО "Софтэкс" получило разрешение на приобретение 100% долей российской компании НКО "Вестерн Юнион ДП Восток", ранее принадлежавшей международной платежной системе Western Union. Соответствующее распоряжение Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовых актов.

Western Union приостановила деятельность в России и Белоруссии в марте 2022 года. Позднее российская "дочка" компании была исключена из реестра операторов платежных систем, но продолжала обслуживать партнерские банки и почтовые отделения в странах СНГ, за исключением Белоруссии, до октября 2022 года.