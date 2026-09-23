"Л.Е.В" стал единственным управляющим Nestle в России "Л.Е.В Менеджмент" стало единственным лицом с правом действий от имени "Нестле"

Москва23 сен Вести.Акционерное общество "Л.Е.В. Менеджмент» назначено единственным лицом, имеющим право действовать от имени ООО " Нестле Россия". Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц.

Указом от 17 сентября президент Владимир Путин передал российские активы Nestle во временное управление «Л.Е.В. Менеджмент». До 23 сентября 2026 года такие права были у генерального директора компании Дениса Войтюка.

В швейцарской Nestle заявили, что компания оценивает ситуацию и возможные дальнейшие действия, а также намерена принять меры для защиты своих прав. "Нестле Россия» в свою очередь сообщила, что ее деятельность в нашей стране продолжается в полном объеме и все обязательства будут выполнены.

Глава " Л.Е.В. Менеджмент" Андрей Краюшкин в обращении к сотрудникам «Нестле Россия» писал, что компания продолжит свою работу под управлением Дениса Войтюка, который пока останется исполнительным директором "Нестле Россия"

Оодним из оснований для передачи российских активов Nestle во временное управление в Кремле назвали нахождение их владельцев в европейских странах, которые Москва считает недружественными.

Компания " Л.Е.В. Менеджмент" создана в 2024 году. Основной вид деятельности компании - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Среди дополнительных - ценные бумаги, венчурное инвестирование и операции с недвижимостью.