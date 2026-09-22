Москва22 сен Вести.Сотрудники компании "Нестле Россия" получили письма с обращением гендиректора "Л.Е.В. Менеджмент" Андрея Краюшкина, во временное управление которого были переданы активы "дочки" швейцарской корпорации. Об этом пишет РБК.

Издание получило в свое распоряжение текст письма, а источник подтвердил его подлинность. Краюшкин подтвердил, что Денис Войтюк сохранит за собой должность исполнительного директора "Нестле Россия".

Также в письме указано, что "Л.Е.В. Менеджмент" ставит перед собой следующие приоритетные задачи: сохранить рабочие места и результаты сотрудников, продолжать развитие бизнеса, обеспечить стабильную работу "Нестле Россия".

Ранее президент России Владимир Путин своим указом передал во временное управление акционерному обществу "Л.Е.В. Менеджмент" ряд российских активов зарубежных корпораций. В список вошли FM Logistic, "Ашан", "Лемана ПРО" и "Нестле Россия".