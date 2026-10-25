Путин заявил о плохих последствиях для еврозоны от падения производства в ФРГ Путин: спад производства в ФРГ ведет к последствиям для всей экономики еврозоны

Москва25 окт Вести.Снижение промышленного производства в Германии, которая является ведущей экономикой Европы, влечет цепочку негативных последствий для всей экономики еврозоны. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил президент РФ Владимир Путин.

Если посмотреть по сравнению к 2021 году, то снижение промышленного производства является просто драматическим для многих ведущих экономик Европы. От 1,5% до 5,2% – в Федеративной Республике Германия, а это ведущая экономика – Германия. Локомотив, как всегда говорили! Если у нее такое падение, там целая цепочка негативных последствий для всей экономики еврозоны происходит сказал российский лидер

Ранее Путин заявил, что некоторые западные компании едва не плакали, когда покидали российский рынок.