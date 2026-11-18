Москва18 нояВести.Экономический уровень Европы снижается после отказа от российского рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.
По его словам, Евросоюз не смог адаптироваться к отказу от российского рынка.
В полный рост встает проблема бюджетных дефицитов. Растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижаетсясказал президент
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях саммита АТЭС. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом, отметив, что искренне рад встрече с ним.