Путин заявил о падении уровня жизни в странах ЕС

Путин назвал унизительным для европейцев падение уровня жизни в ЕС Путин заявил о падении уровня жизни в странах ЕС

Москва18 ноя Вести.Экономический уровень Европы снижается после отказа от российского рынка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к Деловому совету АТЭС.

По его словам, Евросоюз не смог адаптироваться к отказу от российского рынка.

В полный рост встает проблема бюджетных дефицитов. Растет долговая нагрузка, инфляция. Все это ложится тяжким бременем на европейский бизнес и граждан, уровень жизни которых стабильно и унизительно для еврозоны снижается сказал президент

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в мероприятиях саммита АТЭС. Он назвал председателя КНР Си Цзиньпина дорогим другом, отметив, что искренне рад встрече с ним.