Москва25 октВести.Политика, предусматривающая запрет на все, что связано с Россией, стала глупым решением европейского руководства. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
По словам российского лидера, реальность показывает, что решение по тотальным запретам не работает.
Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупосказал Путин
Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возобновление сотрудничества Европы с Россией. По его словам, европейских политиков, отрицающих это, ждет провал по всем фронтам.