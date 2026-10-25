Путин назвал глупой европейскую политику по запретам на все российское

Путин назвал глупым решение Европы отказаться от всего российского Путин назвал глупой европейскую политику по запретам на все российское

Москва25 окт Вести.Политика, предусматривающая запрет на все, что связано с Россией, стала глупым решением европейского руководства. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По словам российского лидера, реальность показывает, что решение по тотальным запретам не работает.

Жизнь показала, что так не работает. Политика в отношении России – все запретить, все, что из России. Это глупо, просто глупо сказал Путин

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал неизбежным возобновление сотрудничества Европы с Россией. По его словам, европейских политиков, отрицающих это, ждет провал по всем фронтам.